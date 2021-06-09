Челябинск, , 14:48 — REGNUM

Изъятый товар © Пресс-служба Челябинской таможни

Носки и бельё якобы брендов Adidas, Nike, Calvin Klein, Lacoste и Puma изъяты в Троицком районе (Челябинская область) мобильной группой Челябинской таможни совместно с сотрудниками регионального Пограничного управления ФСБ РФ.

Изъятые товары © Пресс-служба Челябинской таможни

Изъятое бельё © Пресс-служба Челябинской таможни

Контрафактное бельё © Пресс-служба Челябинской таможни

Как сообщил пресс-секретарь Челябинской таможни Александр Земсков, контрафактный груз следовал из Киргизии для реализации в Екатеринбурге. В ходе таможенного досмотра выявлено 425 единиц белья с нанесёнными эмблемами товарных знаков Adidas, Calvin Klein и 8830 единиц носочных изделий с логотипами Adidas, Nike, Calvin Klein, Lacoste, Puma.

Пресечён ввоз в Россию в общей сложности девяти с половиной тонн контрафактных товаров. Правообладателю торговых марок нанесён ущерб в размере четырёх миллионов рублей. Виновникам нарушения грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

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