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Пресс-служба Челябинской таможни Изъятый товар

Челябинск, 9 июня, 2021, 14:48 — ИА Регнум. Носки и бельё якобы брендов Adidas, Nike, Calvin Klein, Lacoste и Puma изъяты в Троицком районе (Челябинская область) мобильной группой Челябинской таможни совместно с сотрудниками регионального Пограничного управления ФСБ РФ.

Пресс-служба Челябинской таможни Изъятые товары

Пресс-служба Челябинской таможни Изъятое бельё

Пресс-служба Челябинской таможни Контрафактное бельё

Как сообщил пресс-секретарь Челябинской таможни Александр Земсков, контрафактный груз следовал из Киргизии для реализации в Екатеринбурге. В ходе таможенного досмотра выявлено 425 единиц белья с нанесёнными эмблемами товарных знаков Adidas, Calvin Klein и 8830 единиц носочных изделий с логотипами Adidas, Nike, Calvin Klein, Lacoste, Puma.

Пресечён ввоз в Россию в общей сложности девяти с половиной тонн контрафактных товаров. Правообладателю торговых марок нанесён ущерб в размере четырёх миллионов рублей. Виновникам нарушения грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.