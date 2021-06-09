Турин, Италия, 9 июня, 2021, 14:19 — ИА Регнум. Автопроизводитель Alfa Romeo провёл в итальянском городе Турин дорожные испытания компактного кроссовера Tonale. Снимки с прототипом модели размещены на сайте Motor1.

Motor1 Alfa Romeo Tonale

Внешне тестовый образец модели похож на концепт, представленный на Женевской автовыставке в 2019 году.

Несмотря на плотный камуфляж, можно заметить, что Tonale имеет оригинальную переднюю часть с узкой головной оптикой, расположенной под углом, а также радиаторную решётку в форме щита. Стоит отметить, что фары и решетка больше, чем на версии кроссовера 2019 модельного года.

В Евросоюзе продажи Tonale стартуют в июне 2022 года. В Соединённых Штатах модель появится в автосалонах до конца 2022 года.

Ранее команда Ford провела на секретном немецком испытательном полигоне марки испытания нового кросс-седана, который в модельной линейке марки сменит модель Mondeo.

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