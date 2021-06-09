Рига, , 14:15 — REGNUM Более 42% жителей Латвии не планирует или не желает вакцинироваться от коронавируса. Об этом свидетельствует социологическое исследование «Индекс здоровья Mana Aptieka и Apotheka», сообщил Delfi.lv.

Следите за развитием событий в трансляции: «Третья волна коронавируса в мире идёт на спад — все новости»

Из тех, кто против вакцинирования, 20% опрошенных полностью убеждены в правильности своего выбора, а 22% указали, что скорее всего не будут вакцинироваться. При этом 44% жителей Латвии уже вакцинированы или планируют вакцинироваться от коронавируса, а 14% еще не определились по этому вопросу.

Самой частой причиной отказа от вакцинации назван недостаток уверенности в том, что вакцина может защитить от заражения (49%). Среди других причин названы опасения возможных побочных эффектов от вакцины (44%). 29% опрошенных не поддерживают вакцинацию как принцип лечения, а 12% убеждены, что имеют крепкое здоровье и самостоятельно справятся с заболеванием.

8% респондентов отметили, что вакцинироваться в настоящий момент им не позволяет состояние здоровья, а 7% отметили, что уже переболели ковидом.

Чаще всего вакцинироваться не планируют люди с более низким уровнем образования (32%) и доходом (29%), а также люди, которые в целом оценивают свой образ жизни как нездоровый (26%).