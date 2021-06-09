Омск, , 14:15 — REGNUM В Омской области 9 июня утверждена программа противодействия распространению ВИЧ-инфекции на период до 2030 года. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Целью программы является предупреждение распространения хронического заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека, постоянное снижение числа новых случаев инфицирования, а также смертности от заболеваний, ассоциированных с ВИЧ-инфекцией.

Известно также, что эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции в Омской области оказалась лучше, чем в большинстве регионов Сибирского федерального округа. В течение пяти последних лет по показателю заболеваемости ВИЧ-инфекцией регион занимает седьмое место из десяти среди субъектов Российской Федерации, входящих в состав СФО. Аналогичный показатель выше в Кемеровской, Томской, Иркутской, Новосибирской областях, Красноярском и Алтайском крае.

Как сообщало ИА REGNUM, 2020 году на территории Омской области отмечено снижение случаев заболеваемости ВИЧ-инфекцией на 26,8 процента по сравнению с 2019 годом.