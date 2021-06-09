Улан-Удэ, , 14:15 — REGNUM Один из пострадавших во время проведения взрывных работ на угольном разрезе в Бурятии находится в тяжелом состоянии, сообщили 9 июня в территориальном центре медицины катастроф.

«Состояние одного тяжёлое, сейчас проводится его обследование, его повезли сейчас на компьютерную томографию. Состояние троих — лёгкой степени тяжести», — сообщили в центре медицины катастроф.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате взрыва на угольном разрезе в Бурятии пострадали пять человек. Инцидент произошел на Тугнуйском угольном разрезе. Все пострадавшие были доставлены в Мухоршибирскую центральную районную больницу.

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