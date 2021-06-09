Вашингтон, , 14:18 — REGNUM Американская актриса Элизабет Олсен вышла замуж за музыканта Робби Арнетта. Об этом сообщило издание The Variety в официальном Twitter-аккаунте.

https://twitter.com/Variety/status/1402372696663592960

«Муж Элизабет Олсен (за которого она, кстати, замужем) украсил задний план для её видео-интервью с Кейли Куоко!» — пишет издание. В интервью The Variety актриса сказала, что её «муж положил здесь книгу «Маленькая волшебница».

ИА REGNUM напоминает, что Элизабет Олсен и Робби Арнетт находились в отношениях около четырёх лет. В 2019 году пара обручилась.

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