Москва, , 14:18 — REGNUM У Украины нет оснований требовать компенсации от Германии за частичную или полную потерю транзита Российского газа. Об этом 9 июня при помощи телемоста заявил член комитета бундестага Германии по международной политике Вальдемар Гердт в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Во время эфира ведущая ток-шоу Ольга Скабеева заявила, что в США заявили об обязанности Германии компенсировать Украине ущерб от потери доходов с транзита российского газа после запуска «Северного потока — 2».

«Что значит компенсировать ущерб? Идет такой нарратив, что украинская труба будет заглушена. По каким международным правилам и правам можно такое требование продавить? Это коммерческий проект между двумя партнерами», — сказал Гердт.