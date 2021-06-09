Санкт-Петербург, , 14:26 — REGNUM Во время испытаний на теплотрассе у входа в жилой дом на проспекте Стачек в Санкт-Петербурге забил гейзер. Площадь вытекания горячей воды достигла 200 кв.метров. Об этом 9 июня сообщили в пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Технологическое нарушение на теплотрассе произошло днем 9 июня в рамках подготовки сетей к новому отопительному сезону. В 13:10 мск у входа в дом 80 по проспекту Стачек забил гейзер, площадь вытекания горячей воды достигла 200 кв. метров.

«Сотрудники аварийных бригад предприятия оперативно обеспечили все необходимые меры безопасности. Выход воды на поверхность локализован. Участок трубопровода отключен, организовываются ремонтные работы», — отметили в пресс-службе.