Вашингтон, , 14:11 — REGNUM Бывший президент США Дональд Трамп вступил с поддержкой решения лидера Нигерии заблокировать доступ к социальной сети Twitter на территории западноафриканского государства, а также призывал и другие страны последовать его примеру, сообщает New York Post.

«Поздравляю страну Нигерию, которая только что запретила Twitter, потому что она [соцсеть] заблокировала президента этой страны», — отметил Трамп в заявлении, отправленном по электронной почте.

«Большему количеству стран следует запретить Twitter и Facebook за то, что они не позволяют свободно и открыто выступать. Все голоса должны быть услышаны», — добавил он.

По словам бывшего главы Белого дома, на сегодняшний день появляются конкуренты существующих социальных сетей, таких как Twitter и Facebook

«Возможно, мне следовало сделать это, когда я был президентом. Но [основатель Facebook Марк] Цукерберг продолжал звонить мне и приходить в Белый дом на ужин, рассказывая мне, насколько я великолепен. [Может быть, после] 2024 года?», — указал Трамп.

Федеральное министерство информации и культуры Нигерии объявило 4 июня, что деятельность Twitter была «приостановлена на неопределенный срок».