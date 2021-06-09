Тверь, 9 июня, 2021, 14:09 — ИА Регнум. Реализовать на территории Тверской области пилотный проект по реновации военкоматов предложил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе поездки в регион 9 июня, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. Глава Минобороны и губернатор Игорь Руденя посетилиТверское (Калининское) суворовское военное училище. Гости осмотрели учебно-административный корпус: зал Славы, музей истории, кабинеты, крытый спортивный и физкультурно-оздоровительный комплексы, где пообщались с юными хоккеистами. Также на площадке училища состоялась рабочая встреча Сергея Шойгу и Игоря Рудени, на которой обсуждалась реализация совместных проектов. В числе успешных примеров совместной работы было названо создание нового комплекса ТвСВУ.

Пресс-служба правительства Тверской области Сергей Шойгу и Игорь Руденя посетили Тверское суворовское училище

«Сегодня суворовское училище стало эталоном, на который регион равняется при реализации проектов в социальном секторе, спорте, образовании и военно-патриотическом воспитании. Благодарим Министерство обороны за решение построить новый комплекс училища. Это возможность для многих поколений ребят получить в Твери хорошее образование», — отметил Игорь Руденя.

«Мы создали здесь самое современное учреждение с новейшим оборудованием и технологиями. Хочу отметить, что мы строим все наши учреждения по единым стандартам», — сказал Сергей Шойгу.

Сергей Шойгу предложил реализовать на территории Тверской области пилотный проект по реновации военкоматов, губернатор подтвердил готовность региона к этой работе.

Напомним, новый комплекс Тверского (Калининского) суворовского училища был построен за 515 дней и открыт 1 сентября 2020 года. В новом комплексе зданий для тверских суворовцев обустроены комфортные жилые комнаты, помещения для досуга и отдыха, библиотека, музей. В крытом спортивном комплексе оборудованы залы для игровых видов спорта, для занятий борьбой, тренажёрный зал и скалодромом. Физкультурно-оздоровительный комплекс включает бассейн и ледовую арену с трибуной для зрителей. В училище планируют открыть многофункциональный образовательный комплекс-трансформер для изучения основ летной подготовки.

Тверское суворовское военное училище является старейшим в России — первый выпуск суворовцев состоялся в августе 1948 года. В 2018 году учебное заведение отметило 75-летие.