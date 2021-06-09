Москва, 9 июня, 2021, 14:12 — ИА Регнум. Логика развития современной западной цивилизации предполагает переложение ответственности на СССР за Вторую мировую войну. Об этом 9 июня заявил политический обозреватель ИА REGNUMВладимир Павленко на круглом столе на тему «80-летие начала Великой Отечественной войны: правда и мифы истории» в пресс-центре ИА REGNUM.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Политический обозреватель ИА REGNUM Владимир Павленко на круглом столе на тему «80-летие начала Великой Отечественной войны: правда и мифы истории»

«Фальсификации вытекают из всей логики западного развития, конечная цель которого — олигархический глобализм. Нацизм — предтеча глобализма, а гитлеровский режим — его генеральная репетиция. Поскольку нацизм проиграл, постольку на Западе возникла потребность в том, чтобы с одной стороны от него отмежеваться, а с другой стороны выгородить, перевалив ответственность на СССР», — заявил Павленко.

По его мнению, германский нацизм был сконструирован глобальной олигархией Запада для решения русского вопроса.

«Итог простой: стержневая суть всего происходящего в мире сегодня — это глобализм. И нацизм — неотъемлемая его часть. В основе западных фальсификаций — стремление это скрыть. Что касается наших внутренних фальсификаций, начинающихся с драпировки Мавзолея на 9 Мая, то это отдельная тема. Они имеют антикоммунистическую природу и обусловлены классовыми интересами правящей буржуазии», — указал он.