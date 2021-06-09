Буэнос-Айрес, , 14:07 — REGNUM Уже в ближайшие несколько дней в Аргентине планируется наладить производство 500 тыс. доз российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» еженедельно Об этом на слушаниях в Палате депутатов аргентинского парламента сообщил президент фармацевтической компании Richmond Марсело Рубен Фигейрас, передаёт радиостанция Power Noticias.

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«Начиная с этой недели, мы начинаем производить 500 тыс. доз в неделю с целью расширить выпуск до 5 млн доз в месяц», — подчеркнул Фигейрас.

По его словам, этого можно будет достичь при условии завершения Россией запланированных поставок сырья для производства вакцины.

Как сообщало ИА REGNUM, исследование, проведённое Институтом вирусологии Национального университета Кордовы (Аргентина), в Аргентине, подтвердило высокую эффективность российской вакцины «Спутник V» против «бразильского» штамма коронавируса, а также высокий иммунный ответ у вакцинированных препаратом.

Напомним, Аргентина первой из стран Латинской Америки стала применять «Спутник V» для вакцинации граждан. Первая партия сырья для выпуска российской вакцины от COVID-19 прибыла в страну 8 июня.

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