Уфа, , 14:12 — REGNUM Женщину обвинили в жестоком обращении с животными в Уфе. Об этом 9 июня сообщает пресс-служба МВД по Башкирии.

Сообщается, что полицейские получили информацию от очевидцев о том, что жительница Уфы выбросила с седьмого этажа двух кошек. Прибыв на место происшествия, участковый уполномоченный установил личность подозреваемой владелицы животных. Ею оказалась 50-летняя женщина.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам жестокого обращения с животными.

Отмечается, что подозреваемая признала свою вину.

«Причину своего поступка подозреваемая объяснить не может. В момент совершения преступления она находилась в алкогольном опьянении», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Очевидцы отвезли кошек в ветклинику, где им оказали медпомощь. Сейчас у животных появились новые хозяева, пояснили в пресс-службе.

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