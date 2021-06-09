Уфа, 9 июня 2021, 14:12 — REGNUM Женщину обвинили в жестоком обращении с животными в Уфе. Об этом 9 июня сообщает пресс-служба МВД по Башкирии.
Сообщается, что полицейские получили информацию от очевидцев о том, что жительница Уфы выбросила с седьмого этажа двух кошек. Прибыв на место происшествия, участковый уполномоченный установил личность подозреваемой владелицы животных. Ею оказалась 50-летняя женщина.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам жестокого обращения с животными.
Отмечается, что подозреваемая признала свою вину.
«Причину своего поступка подозреваемая объяснить не может. В момент совершения преступления она находилась в алкогольном опьянении», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Очевидцы отвезли кошек в ветклинику, где им оказали медпомощь. Сейчас у животных появились новые хозяева, пояснили в пресс-службе.
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