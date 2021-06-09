Киев, , 14:10 — REGNUM Министерство здравоохранения Украины обратится к правительству страны с предложением продлить «адаптивный» карантин до конца лета 2021 года. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко 9 июня в ходе заседания правительства.

«Мы предложим правительству рассмотреть вопрос продления карантинных ограничений на летний период, поскольку коронавирус не преодолен», — сказал он.

Ляшко отметил, что в стране планируют снять некоторые ограничения относительно заполняемости залов, упростить прохождение границы. При этом требования носить маски в публичных местах и соблюдать дистанцию останутся в силе.

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Отметим, все области, подконтрольные Киеву, в данный момент находятся в «зелёной» зоне адаптивного карантина. За минувшие сутки в стране выявили 1385 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2.

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