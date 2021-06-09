Джакарта, 9 июня 2021, 14:05 — REGNUM Вице-президент Индонезии Мааруф Амин в сопровождении своего пресс-секретаря посетит провинцию Папуа, сообщает Kompas.
Мааруф Амин ранее был назначен председателем руководящего комитета объединенной координационной группы по развитию социального обеспечения в провинциях Папуа и Западное Папуа.
Вице-президент планировал посетить Папуа, но визит не состоялся из-за нестабильной ситуации внутри провинции.
Точная дата визита вице-президента в Папуа не разглашается.