Сочи, Краснодарский край, , 14:07 — REGNUM Уголовное дело после конфликта со стрельбой в Сочи, в результате чего погибли двое судебных приставов, возбудили следователи. Об этом 9 июня сообщает пресс-служба СУ СК России по Краснодарскому краю.

«Следственными органами следственного управления СК России по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в посягательстве на жизнь лиц, осуществляющих правосудие (ст.295 УК РФ) и покушении на убийство двух и более лиц (ч.3 ст.30, ч.2 ст.105 УК РФ)», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что днем 9 июня в Адлерском районе двое судебных приставов прибыли на улицу Просвещения для выполнения исполнительных действий по решению суда о сносе незаконно возведенных строений с привлечением специализированной техники.

При этом добавляется, что 60-летний хозяин указанных строений потребовал покинуть эту территорию, после чего «произвел не менее трех выстрелов из охотничьего ружья в приставов, а также в мужчину, привлеченного к сносу».

«В результате государственным служащим были причинены огнестрельные ранения, от которых они скончались на месте. Третьему пострадавшему оказана медицинская помощь, его жизнь вне опасности», — также указывается в сообщении.

Кроме того, отмечается, что в данный момент подозреваемый задержан и следователи ведут с ним работу.

«На месте происшествия работают следователи и криминалисты краевого управления СКР, проводится осмотр места происшествия, назначен ряд экспертиз. Проводятся иные необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что сотрудники полиции выяснили причину стрельбы в Сочи Краснодарского края, в результате которой погибли двое приставов.