Москва, , 14:17 — REGNUM Санкции в отношении газопровода «Северный поток — 2» не смогут помешать его вводу в эксплуатацию. Об этом 9 июня при помощи телемоста заявил член комитета бундестага Германии по международной политике Вальдемар Гердт в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

По его мнению, санкции являются инструментов торга, при помощи которого противники «Северного потока — 2» рассчитывает не остановить его строительство, а добиться наиболее выгодных для себя условий.

«Поэтому эти спекуляции вокруг «Северного-потока — 2» уже оскомину набили. «Северный поток — 2» будет запущен. Да элементы давления для торга будут созданы. Ну поторгуемся и дальше будем работать», — сказал Гердт.