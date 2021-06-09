Рязань, , 14:12 — REGNUM Пацентов рязанской больницы имени Николая Семашко спасали от пожара, вытаскивая из окон и вынося на руках. Об этом рассказал 9 июня замначальника службы пожаротушения ГУ МЧС по Рязанской области Евгений Спорягин.

Он уточнил, что о пожаре в областной больнице стало известно в 03:36, а первые пожарные прибыли на место уже через четыре минуты. Первый этаж были сильно задымлён, из окон шёл густой черный дым.

«Основная наша задача была направлена на поиск и спасение людей. Уже в 03:41 первое звено вошло внутрь», — сказал Спорягин ТАСС.

Работники больницы эвакуировали пациентов со второго этажа в соседний корпус. Пожарные первого звена находили людей в палатах и выносили их на руках, другие звенья разбивали стёкла и эвакуировали людей через окна.

Сильный дым мешал работе пожарных, это горели обивка и пластик. Спасти удалось восемь человек, это заняло 13 минут. Все эти люди госпитализированы. Одновременно тушили пожар в горевшей палате, площадь возгорания составила 15 кв. м.

Как сообщало ИА REGNUM, при пожаре в рязанской больнице 9 июня погибли три человека. По факту ЧП возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, в отделении реанимации загорелся аппарат ИВЛ, полученный в 2020 году.

Читайте также: СК опубликовал видео с места пожара в больнице в Рязани