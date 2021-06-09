Сочи, Краснодарский край, , 14:02 — REGNUM Подозреваемый в убийстве двух судебных приставов в Сочи владел оружием незаконно, заявили 9 июня в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю.

«По данным Центра лицензионно-разрешительной работы Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю, оружие на подозреваемого не зарегистрировано», — сообщили ТАСС в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июня двое судебных приставов-исполнителей с привлечением специализированной техники прибыли на улицу Просвещения в Сочи для выполнения исполнительных действий по решению суда о сносе незаконно возведенных строений.

Однако 60-летний хозяин строений потребовал покинуть его территорию и несколько раз выстрелил из охотничьего ружья в приставов и сотрудника, привлеченного к работам по сносу. От ранений погибли двое приставов, ещё один человек получил ранения. На данный момент его жизнь вне опасности.

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