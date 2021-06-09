Чита, , 14:02 — REGNUM Власти Забайкалья обнародовали проект программы по народосбережению, рассчитанной на 2022−2024 годы. Как пояснила 9 июня заместитель губернатора Аягма Ванчикова, в документе обозначены шесть подпрограмм: «Повышение качества жизни», «Забайкальская семья», «Здоровье и долголетие», «Будущее поколение», «Культура и ценностные ориентации», «Репродуктивное здоровье» и включает 175 мероприятий. Так подпрограмма «Забайкальская семья» предусматривает не только финансовую поддержку семей при рождении детей.

Кроме того, программа народосбережения предусматривает снижение уровня смертности населения, увеличение продолжительности жизни забайкальцев, охрану здоровья молодой семьи, физического и нравственного развития детей, формирование и сохранение семейных и культурных ценностей.

Глава региона Александр Осипов в целом одобрил проект стратегического документа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ррезидент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию отметил, что сбережение народа — высший приоритет и комплексная задача государства и общества. Программа будет реализовываться в рамках региональной комплексной программы «Здоровое Забайкалье».

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