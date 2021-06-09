Москва, , 14:00 — REGNUM Депутат Госдумы Антон Горелкин («Единая Россия») предложил запретить продажу в России самокатов, способных ездить со скоростью свыше 20 км/ч.

«Самокаты, которые способны ездить быстрее 20 км/ч (примерная скорость человеческого бега) просто не должны продаваться в стране. Или должны считаться уже мопедами, со всеми вытекающими — экзамен, права, и так далее», — отметил Горелкин в ТГ-канале.

В целом, полагает парламентарий, отправлять самокаты на перегруженные проезжие части городов нельзя, это лишь усугубит ситуацию на дорогах.

«Выход видится только в техническом ограничении скорости», — утверждает он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Минтранс России предлагает ограничить массу средства индивидуальной мобильности до 35 кг. Министерство также согласно с позицией МВД, предложившем приравнять человека на самокате без двигателя к пешеходу.

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