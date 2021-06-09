Сараево, , 13:59 — REGNUM Докладчик Европейского парламента по Боснии и Герцеговине Паоло Рангель и глава парламентской делегации из БиГ Ромео Франц приветствовали приговор суда в Гааге бывшему начальнику штаба Войска Республики Сербской Ратко Младичу, который, по их словам, служит болезненным напоминанием о самых ужасных преступлениях, совершенных в Европе со времен Второй мировой войны

«Дело Ратко Младича должно также стать для всех постоянным напоминанием о том, что мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы не повторить такие зверства», — говорится в их заявлении.

Они отметили, что геноцид в Сребренице и многие другие преступления, совершенные по всему региону, «оставили глубокие незаживающие раны».