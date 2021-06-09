Тюмень, , 13:59 — REGNUM В Тюмени в связи с пожаром на Зареченском кладбище ограничено движение транспорта по улице Дружбы от улицы Профсоюзной до улицы Ветеранов труда. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области.

Для движения закрыты две полосы движения в одном направлении. В противоположном направлении — от улицы Ветеранов труда в сторону улицы Профсоюзной — движение осуществляется без ограничений.

На месте работают два наряда дорожно-патрульной службы, информируя участников дорожного движения об ограничениях.

Напомним, ранее тополиный пух горел на Текутьевском кладбище Тюмени.

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