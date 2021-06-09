Цхинвал, , 14:04 — REGNUM В Южной Осетии за время вакцинации от COVID-19 были привиты около 200 человек. Об этом, как передаёт агентство «Рес», 9 июня сообщил министр здравоохранения республики Сослан Наниев на пресс-конференции.

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«Если у кого-то возникают мысли, что вакцинация идёт медленно или недостаточными темпами в сравнении с зарубежными странами, хочу ответить: мы к вакцинации подходим рационально», — заявил Наниев.

Он рассказал, что в Южной Осетии перед вакцинацией все проходят исследование на наличие антител к COVID-19. Вакцинируют только тех, у кого нет антител.

По словам Наниева, среди жителей республики многие перенесли коронавирус. Из 700 человек, заявивших о желании вакцинироваться и прошедших исследование, только у 200 не было антител.

Напомним, в Южную Осетию доставили 2 тыс. доз вакцины «Спутник V». Вакцинация в республике началась в начале мая.

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