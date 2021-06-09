Москва, , 13:57 — REGNUM Отзыв лицензии на осуществление банковских операций Банком России у петербургского «Энергомашбанка» произошел по классическому сценарию, заявил корреспонденту председатель правления потребительского кооператива «Инвестиционный капитал» Андрей Каредин.

«У «Энергомашбанка» ранее прошла проверка ЦБ, где, скорее всего, выявили кредиты низкой категории качества.

Соответственно, после проверки регулятор потребовал досоздать резервы на кругленькую сумму, судя по активам банка и как обычно довольно в короткий срок.

Денег и времени на это у банка, естественно, не было, выход был один, попробовать «спылесосить» на рынке вкладов, активно начав их привлекать.

Если раньше такое могло пройти, то сейчас Банк России строго следит за этим, поэтому в банке дважды вводились ограничения на привлечения средств вкладчиков.

Ну, а дальше, все тоже по классике, начинается «котовасия» с фиктивными платежами, задержки платежей.

Банк начинает проводить старые платежи за счет денег других клиентов, сотрудники банка «вешают лапшу» о том, что в банке в порядке и т. д. В результате исход один — отзыв лицензии», — высказал своё мнение эксперт

Как сообщало ИА REGNUM, ЦБ РФ с 9 июня отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ПАО «Энергомашбанк» (г. Санкт-Петербург).

Читайте также: ЦБ отозвал лицензию у петербургского «Энергомашбанка»