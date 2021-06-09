Самара, , 14:00 — REGNUM Младенец пострадал в результате ДТП с участием КамАЗа в Самаре. Об этом 9 июня сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Сообщается, что утром 8 июня автомобиль КамАЗ, за рулем которого находился водитель 1964 года рождения, двигался по ул. Свободы.

«На нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог ул. Свободы и ул. Калинина, не уступил дорогу транспортному средству, двигавшемуся по главной, в результате чего совершил столкновение с автомобилем «Лада Гранта», под управлением девушки 1992 года рождения», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что в этом дорожно-транспортном происшествии пострадали три человека, которые ехали в легковом автомобиле: водитель, девочка 2021 года рождения и женщина 1964 года рождения. Пострадавшим назначено амбулаторное лечение.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области в результате ДТП на трассе погибли два человека.