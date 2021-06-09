Самара, 9 июня 2021, 13:56 — REGNUM Самарские «Крылья Советов» подписали новые контракты с полузащитниками Дмитрием Кабутовым и Денисом Якубой. Об этом 9 июня сообщается на сайте клуба.
«Кабутов и Якуба — два важных для команды футболиста с классными игровыми качествами. Мы довольны тем, как они проявляют себя в «Крыльях», — сказал спортивный директор клуба Сергей Корниленко.
По итогам сезона 2020/21 «Крылья Советов» выиграли первенство Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и вышли в премьер-лигу.
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