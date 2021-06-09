Днепропетровск, Украина, , 13:59 — REGNUM Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) выявили в Днепропетровской области ферму по добыче криптовалюты, которая была подключена напрямую к трансформатору. Об этом сообщила 9 июня пресс-служба ведомства.

По данным СБУ, оборудование по добыче криптовалюты размещалось на территории арендованных складов, а подключалось к электросети напрямую, через ближайший трансформатор.

Для сокрытия хищения электроэнергии злоумышленники могли вмешиваться в работу систем учёта при помощи специального оборудования. В ходе обысков было изъято 350 единиц оборудования, техника, для вмешательства в систему учёта расходов электроэнергии.

В пресс-службе отметили, что за три месяца работы ферма нанесла государству урон на сумму более 2 млн гривен или $73,5 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Украине задержали предполагаемых организаторов финансовой пирамиды, от действий которых пострадало более 55 тыс. человек.

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