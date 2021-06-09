Москва, , 13:59 — REGNUM В хищении 1 млрд рублей подозревают бывшего генерального директора лизинговой компании «Трансфин-М» Дмитрия Зотова. Он задержан, сообщили 9 июня в пресс-службе столичного ГУ МВД России по Москве.

По данным правоохранителей, несколько подконтрольных Зотову организаций договорились между собой о купле-продаже железнодорожных вагонов, чтобы затем перепродать их по завышенной стоимости.

Свыше 3 тыс. вагонов продали по стоимости намного больше фактической. По версии следствия, бывший гендиректор похитил разницу и поделил её между собой и некими соучастниками. Ущерб от таких действий превысил 1 млрд рублей.

Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве.

«Трансфин-М» — лизинговая компания, основанная в 2005 году. Из описания на сайте следует, что она занимает шестое место в РФ по размеру лизингового портфеля.