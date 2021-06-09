Чухлома, , 15:18 — REGNUM Жители Чухломского района Костромской области пожаловались на нехватку хлеба в продовольственных магазинах. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Картина «Два хлеба», 1960-е Малеина Е.А

Речь идёт о деревне Федоровское, расположенной в Ножкинском сельском поселении Чухломского района. Населенный пункт нельзя назвать нежизнеспособным — в деревне на 100 человек есть свой дом культуры, фельдшерско-акушерский пункт, библиотека и начальная школа.

«В деревенском магазине нельзя купить хлеб. Приходишь, а продавец тебе говорит — продажа только по списку. При этом продукт лежит на полке. А если ко мне гости или родственники приедут? Мы что, в военное время живём, когда хлеб по талонам выдают? Доходит до того, что если едут гости, то им приходится везти свой хлеб. Хлеб - продукт первой необходимости, и должен быть доступен. Прошу главу района разобраться и дать ответ по сложившейся ситуации»

ИА REGNUM обратилось за комментариями к главе сельского поселения Ирине Лимоновой. Она подтвердила, что такая проблема в районе действительно существует. На территории деревни имеется два стационарных магазина, принадлежащих индивидуальным предпринимателям. С помощью списков бизнесмены пытаются сократить расходы и исключить излишки товара. При этом обращаться в Роспотребнадзор потребители не спешат — люди боятся, что из-за штрафов сельские магазины могут закрыться.

«Да, такая проблема у нас есть. В деревне Федоровское есть два магазина. Один предприниматель возит продукцию из Галича и Судиславля , другой торгует хлебом со своей пекарни. Бизнес на селе слабый, они пытаются сократить издержки и закупать или производить ровно столько хлеба, сколько берут постоянные покупатели. Изменение спроса при этом не учитывается, запаса, даже минимального, они тоже не хотят держать. Мы понимаем, что это нарушение прав потребителя, но люди не спешат обращаться в Роспотребналдзор . Они боятся, что если продавца при и так маленькой зарплате оштрафуют, то магазин и вовсе закроется. Я пыталась разговаривать с предпринимателями, но это оказалось бесполезно», — пояснила Ирина Лимонова.

Как пояснили жители Чухломского района, проблемы с хлебом есть не только в деревне Федоровское. С недостатком товара первой необходимости в магазинах столкнулись жители села Коровье, расположенного в Петровском сельском поселении. В селе зарегистрировано 104 человека, имеется фермерское хозяйство, ФАП и библиотека.

В разговоре с корреспондентом ИА REGNUM глава поселения Алексей Зиновьев пояснил, что в населенном пункте расположен один продовольственный магазин. Он пообещал переговорить с его руководителем о создании минимального запаса хлеба для свободной продажи.

«Я обещаю переговорить с предпринимателем, чтобы они хотя бы несколько буханок оставляли, если вдруг у кого гости или родственники приедут, или бабушке нужно будет хлеб купить срочно. А если у них издержки по хлебу будут — я сам эти буханки куплю. Буду кашу варить для своей собачки»

Глава сельского поселения Ирина Лимонова полагает, что решить проблему может «только огласка». Обращаться за помощью к главе Чухломского района Владимиру Бахвалову руководитель не намерена. Она считает, что в данном случае у власти нет рычагов для регулирования ситуации, а «разговор по душам вряд ли поможет». ИА REGNUM будет следить за развитием ситуации.

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