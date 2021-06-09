В селах Костромской области не хватает хлеба
Чухлома, Костромская область, 9 июня, 2021, 15:18 — ИА Регнум. Жители Чухломского района Костромской области пожаловались на нехватку хлеба в продовольственных магазинах. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Речь идёт о деревне Федоровское, расположенной в Ножкинском сельском поселении Чухломского района. Населенный пункт нельзя назвать нежизнеспособным — в деревне на 100 человек есть свой дом культуры, фельдшерско-акушерский пункт, библиотека и начальная школа.
ИА REGNUM обратилось за комментариями к главе сельского поселения Ирине Лимоновой. Она подтвердила, что такая проблема в районе действительно существует. На территории деревни имеется два стационарных магазина, принадлежащих индивидуальным предпринимателям. С помощью списков бизнесмены пытаются сократить расходы и исключить излишки товара. При этом обращаться в Роспотребнадзор потребители не спешат — люди боятся, что из-за штрафов сельские магазины могут закрыться.
Как пояснили жители Чухломского района, проблемы с хлебом есть не только в деревне Федоровское. С недостатком товара первой необходимости в магазинах столкнулись жители села Коровье, расположенного в Петровском сельском поселении. В селе зарегистрировано 104 человека, имеется фермерское хозяйство, ФАП и библиотека.
В разговоре с корреспондентом ИА REGNUM глава поселения Алексей Зиновьев пояснил, что в населенном пункте расположен один продовольственный магазин. Он пообещал переговорить с его руководителем о создании минимального запаса хлеба для свободной продажи.
Глава сельского поселения Ирина Лимонова полагает, что решить проблему может «только огласка». Обращаться за помощью к главе Чухломского района Владимиру Бахвалову руководитель не намерена. Она считает, что в данном случае у власти нет рычагов для регулирования ситуации, а «разговор по душам вряд ли поможет». ИА REGNUM будет следить за развитием ситуации.