Джакарта, , 13:51 — REGNUM Представитель целевой группы по борьбе с COVID-19 Вику Адисасмито заявил, что после праздника Лебаран число случаев заражения коронавирусом в Индонезии выросло на 53%, сообщает Kompas.

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«В этом году рост не так велик, как в прошлом. Рост числа случаев заражения коронавирусом после празднования Лебарана составил 53,4%», — заявил Вику Адисасмито, добавив, что в 2020 году рост составил 80,5%.

Вику Адисасмито также заявил, что мониторинг всплеска случаев COVID-19 должен осуществляться не только на уровне провинции, но и на уровне районов и городов.

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