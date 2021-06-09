Карталы, Челябинская область, , 13:51 — REGNUM В Карталах Челябинской области задержаны подозреваемые в кражах металлических изделий. Об этом сообщает областной главк МВД.

Четверо местных жителей заявили в полицию о кражах со своих участков металлических изделий на сумму больше 40 тыс. рублей. Стражи порядка задержали подозреваемых. Ими оказались 32-летний карталинец, а также 44-летний житель Челябинска. Вину они признали и рассказали, что хотели заработать на сдаче металлолома.

Похищенное эти граждане сдали в пункт приёма металлолома. Теперь им грозит до пяти лет колонии.