Подгорица, , 13:50 — REGNUM Боснийская партия Черногории приветствует окончательный вердикт Международного суда в Гааге, который подтвердил, что Ратко Младич, бывший командующий генеральным штабом армии Республики Сербской, приговорен к пожизненному заключению, говорится в заявлении партии.

«Хотя жертвы геноцида, семьи жертв и перемещенных лиц недостаточно удовлетворены, пожизненное заключение является единственным справедливым исходом судебного разбирательства для виновного в геноциде и преступлениях в Боснии и Герцеговине, крупнейшем в Европе со времен Второй мировой войны», — отмечается в заявлении.

В партии уверены, что этот приговор будет способствовать примирению в регионе и подлинному противостоянию прошлому.

«Окончательный приговор Младичу должен быть предупреждением всем, кто публично отрицает геноцид в Сребренице, принять факты, которые были подтверждены еще раз», — говорится в заявлении.

В Боснийской партии подчеркнули, что вина носит индивидуальный характер, и они считают, что этот приговор должен помочь сербскому народу снять бремя, возложенное на него теми, кто чествует военных преступников от его имени.