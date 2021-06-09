Москва, , 14:18 — REGNUM Эльвира Абрамова, супруга комика Ивана Абрамова, публично заступилась за своего мужа после скандальных высказываний в одном из его интервью. Об этом 9 июня сообщает издание StarHit.

«Я тоже набирала вес во время беременности… Не надо делать из него тирана! Да, он считает, что через год можно прийти в форму. Он же это хотел донести», — сообщила Абрамова. Супруга комика также отметила, что юморист шутил в своём интервью, а многие зрители этого не поняли.

ИА REGNUM напоминает, что в пользователи Сети осудили Ивана Абрамова за высказывание о своей жене. «Я сразу жене сказал: изменю на 100 процентов отношение к тебе, если ты поправишься… Понятно, что ты хороший собеседник, ты родила мне двоих детей, но в мире-то, прикинь, какие красивые еще ходят», — признался комик.

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