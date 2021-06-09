Москва, , 13:49 — REGNUM Заявления украинских политиков все чаще сводятся к популизму. Об этом 9 июня при помощи телемоста заявил член комитета бундестага Германии по международной политике Вальдемар Гердт в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Во время эфира ведущая ток-шоу Ольга Скабеева заявила, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил после переговоров в Германии, что «Северный поток — 2» возможно не будет достроен.

«Он что имел ввиду или опять соврали украинцы?» — спросила Скабеева.

«Я думаю «или опять»… Я в последнее время очень много высказываний слышу от украинских политиков, которые на уровне популизма. Там нет никакой основы и обоснования», — сказал Гердт.

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