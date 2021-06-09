Махачкала, , 13:46 — REGNUM В Дагестане ушел в отставку спикер парламента Хизри Шихсаидов. На 59-й сессии Народного собрания, состоявшейся 9 июня, депутаты проголосовали за его уход большинством голосов: 64 — «за», два — «против».

Напомним, заявление на освобождение от должности председателя парламента Дагестана Хизри Шихсаидов написал 7 июня, сообщив, что намерен уйти на заслуженный отдых. Он возглавлял законодательное собрание республики восемь лет. Депутаты удовлетворили его просьбу.

Временно исполнять обязанности спикера назначен первый заместитель председателя Народного собрания Сайгидахмед Ахмедов. Он от имени всех депутатов поблагодарил Хизри Шихсаидова за совместную работу, отметив, что на посту главы парламента он многое сделал для развития законодательной базы Дагестана.

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Как сообщало ИА REGNUM, среди причин неожиданного для многих ухода главы парламента назывались конфликт с дракой, в которой участвовал его сын, и нарушения во время праймериз «ЕР», после которых он оставил пост секретаря регионального отделения партии.