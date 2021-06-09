Москва, , 13:46 — REGNUM В Москве с 1 июля введут новые правила для движения грузовых автомобилей более 3,5 тонн, сообщили 9 июня в пресс-службе департамента транспорта столицы.

Планируется сделать переходный период, при котором с 1 июля необходимо оформление пропуска для въезда на МКАД. Зарегистрироваться в региональной навигационно-информационной системе (РНИС) перевозчики смогут до конца декабря 2021 года. Отмечается, что услуга по оформлению пропуска является бесплатной.

«Организации, предлагающие оформить пропуск за деньги, скорее всего будут использовать подложные документы — вы заплатите, а пропуск проверят и аннулируют», — добавили в департаменте и предупредили, что организации, загружающие такие документы, несут ответственность за мошеннические действия.

Департамент опубликовал статистику по среднесуточному количеству транзитных грузовиков. Общее число таких автомобилей составляет 49 тысяч, из которых 22% — грузовики до 3,5 тонн, 51% — от 3,5 до 12 тонн, и 27% — свыше 12 тонн.

Ранее планировалось ввести новые правила с 15 июня.