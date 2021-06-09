Санкт-Петербург, , 13:48 — REGNUM На время проведения матчей чемпионата Европы по футболу (Евро-2020) в Санкт-Петербурге в Смольном предлагают предпринимателям привлечь студентов. К такому решению в администрации Санкт-Петербурга пришли из-засокращения на 20% общего числа мигрантов, работающих сейчас в Северной столице. Об этом 9 июня сообщили в пресс-службе комитета по труду и занятости населения города, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

С 10 июня 2021 года начинается чемпионат Европы по футболу, а это значит, что индустрия гостеприимства Петербурга потребует больше рабочих рук, чем в обычный «высокий сезон». На фоне сокращения на 20% общего числа мигрантов, работающих сейчас в Петербурге, предприниматели вынуждены искать новые способы решения кадрового вопроса.

«Потенциал для закрытия вакансий у нас в городе есть, надо просто им воспользоваться, — считает председатель комитета Дмитрий Чернейко. — Один из ресурсов — привлечение к работе в летний период учащихся высших и средне-специальных образовательных учреждений города. Сейчас в вузах Северной столицы обучается около 340 тысяч студентов очных отделений, не считая студентов старших курсов колледжей».

Сезонное трудоустройство молодежи на предприятия сферы гостеприимства может заметно снизить нехватку кадров в индустрии, считают в ведомстве. Поэтому Центр занятости населения помогает в наборе студентов на предприятия отельного и ресторанного бизнеса. Позиции, на которые приглашают студентов, отличаются от привычных временных вакансий и оплачиваются выше.

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