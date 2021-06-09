Анкара, , 13:46 — REGNUM Церемония начала строительства канала «Стамбул», который будет проложен в обход пролива Босфор, будет проведена турецкими властями 26 июня. Об этом 9 июня сообщает телеканал Haberturk.

По информации телеканала, руководство страны уже утвердило эту дату для проведения церемонии, на которой также будет присутствовать президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Помимо этого, указывается, что в ходе церемонии будет заложен первый камень под основу одного из шести мостов через будущий канал.

Отметим, турецкий президент Эрдоган анонсировал проект канала «Стамбул» в обход пролива Босфор в 2011 году. Водная артерия призвана соединить Черное и Мраморное моря.