Уфа, , 13:50 — REGNUM Федеральный проект «Тест для победы» стартует в Башкирии. Об этом 9 июня сообщает пресс-служба республиканского министерства здравоохранения региона.

Сообщается, что в ходе реализации проекта, в специально оборудованных «Тест-мобилях» специалисты будут бесплатно и анонимно проводить экспресс-тесты на ВИЧ, а социальные работники будут консультировать всех желающих по волнующим вопросам.

Отмечается, что акция продлится до ноября текущего года. В Башкирии планируется 22 выезда тест-мобилей в разные районы республики.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Уфе намерены создать центр радионуклидной терапии.