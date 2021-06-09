Москва, , 13:44 — REGNUM Госдума при обсуждении в первом чтении отклонила законопроект, распространяющий один полис ОСАГО на все автомобили страхователя, передает корреспондент ИА REGNUM 9 июня.

Инициатива, внесенная в Госдуму депутатами фракции ЛДПР, предполагает установить возможность заключения договора обязательственного страхования, который бы мог действовать в отношении любого транспортного средства, находящегося во владении страхователя, если оно соответствует типу (категории) и назначению транспортного средства, указанного в таком договоре.

Профильный комитет Госдумы по финрынку выступил против законопроекта. Принятие закона, по мнению комитета, приведет к трудностям администрированием и повысит стоимость ОСАГО. С такой позицией согласилось большинство парламентариев, законопроект был отклонен.

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