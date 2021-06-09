Москва, 9 июня, 2021, 13:47 — ИА Регнум. Японская пропаганда пытается объяснить японско-русскую войну 1905 года агрессивными целями России в отношении Китая. Об этом 9 июня заявил председатель Научного совета РВИО, политический обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин в рамках круглого стола на тему «80-летие начала Великой Отечественной войны: правда и мифы истории», который проходит в пресс-центре REGNUM.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Круглый стол на тему «80-летие начала Великой Отечественной войны Правда и мифы истории»

«Японско-русская война в Японии объясняется так, что огромная жестокая холодная Россия будто бы поставила цель захватить Китай, а для начала Маньчжурию и Корею. А потом якобы превратить Японию в свою вотчину, — сказал Кошкин. — Хотя по всем документам, которые имеются в нашем распоряжении, никогда никаких планов по завоеванию Японии у Царской России и у Советского Союза не было. Затем была неспровоцированная интервенция в самый трудный для нашей страны период — интервенция на Дальнем Востоке, в которой Япония принимала самое активное участие. Но вы почти нигде [в Японии] не увидите, что это была неспровоцированная интервенция. Это будто бы была помощь русскому народу, чтобы он мог освободиться от «бандитской» большевистской власти и помочь белочехам выжить. И никаких агрессивных целей у Японии якобы не было».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Кошкин рассказал о том, как в Японии создается собственная версия военной истории.