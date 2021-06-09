Москва, , 13:42 — REGNUM Российский комментатор и журналист Нобель Арустамян по-прежнему может получить аккредитацию на чемпионат Европы по футболу — 2020. Об этом 9 июня заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

«УЕФА ищет решение, позволяющее российскому спортивному обозревателю Нобелю Арустамяну осуществлять профессиональную деятельность по освещению чемпионата Европы по футболу. Верю, что решение будет найдено», — написала Захарова в Telegram-канале.

Она отметила, что Россия реализует целый комплекс мер для максимально комфортной работы иностранных корреспондентов.

Ранее заявка Арустамяна на аккредитацию на матчи Евро-2020 была отклонена из-за блокировки со стороны оргкомитета в Азербайджане.