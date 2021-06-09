Москва, , 13:46 — REGNUM Японская пропаганда распространяет такую версию военной истории, согласно которой Япония никогда не была ни в чем виновата. Об этом 9 июня заявил председатель Научного совета РВИО, политический обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин в рамках круглого стола на тему «80-летие начала Великой Отечественной войны: правда и мифы истории», который проходит в пресс-центре REGNUM.

Председатель Научного совета РВИО, политический обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин на круглом столе на тему «80-летие начала Великой Отечественной войны: правда и мифы истории» Ярослав Чингаев (с) ИА REGNUM

«Есть мифы о страшной и коварной и всеми нелюбимой стране, которая называлась СССР, а ныне Россия. Сегодня одна из центральных газет Японии прямо написала, что никаких договоров с этой «страшной страной, которая всех обманывает» быть не может, — рассказал Кошкин. — Я бы хотел рассказать вам, что японцы создали свою историю Второй мировой войны. И не только Второй мировой войны, но и вообще всей военной истории. В соответствии с ней Япония ни в чем никогда виновата не была. А была жертвой или обстоятельств, или недружественных сил. А недружественные силы для Японии — это все остальные государства. Это в школьных учебниках и до войны, и во время прямо писалось. Там прямо писалось, что в каждом японце есть искра божественного происхождения. А все остальные народы — это второй и третий сорта».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 9 июня в пресс-центре REGNUM проходит круглый стол «80-летие начала Великой Отечественной войны: правда и мифы истории».