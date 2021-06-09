Рига, , 13:42 — REGNUM Во время летних каникул Рижское самоуправление предлагает детям и подросткам бесплатные возможности для отдыха. Об этом говорится в пресс-релизе столичной мэрии.

Всего будет организовано более 14 различных разовых мероприятий при софинансировании Департамента образования, культуры и спорта Рижской думы. В их числе — спортивные любительские мероприятия, творческие мастерские и мини-фестивали уличной культуры, занятия с элементами активного отдыха и приключенческого обучения, а также геологоразведочные работы.

Так, в парке Кронвальда будут организованы танцы, а на Бикерниекской трассе — велоэстафеты для всей семьи, в квартале NEW Hanza City на улице Сканстес — соревнования по пляжному волейболу, в Виестурдарзсе — фестиваль мини-театров, экспедиции на лодках по маршруту Центр — Вецаки, уроки плавания на разных городских пляжах, экскурсии в разные уголки Риги и за ее пределы, игры по фотоориентированию в Этнографическом музее и многое другое.

Список мероприятий летнего досуга, контактные телефоны, место проведения, а также указание целевой аудитории проекта и планируемых мероприятий можно найти в специальном разделе сайта Департамента образования, культуры и спорта Рижской думы.