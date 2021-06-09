Санкт-Петербург, 9 июня 2021, 13:40 — REGNUM Российский блогер Юрий Хованский признал вину за исполнение песни с оправданием терроризма. Видео опубликовано на YouTube-канале Следственного комитета.
Как сообщало ИА REGNUM, Хованский был задержан в Санкт-Петербурге. К 31-летнему блогеру оперативники пришли домой.
Поводом стала песня о теракте на Дубровке, которую спел блогер. Ролик с ней появился в интернете в 2020 году. Автор песни восхищается убийством детей и призывает террористов к новым преступлениям.
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