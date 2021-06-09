Ростов-на-Дону, , 13:40 — REGNUM О высокой загрязнённости водоёмов, расположенных на территории Ростовской области, микробами ИА REGNUM сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

С начала 2021 года специалисты отобрали и исследовали 100 проб воды на микробиологические показатели и 93 — на паразитологические, а также на санитарно-химические и вирусологические показатели. Треть отобранных проб воды не соответствовали по микробиологическим показателям, 1,1% — по паразитологическим показателям.

Особенно микробы заполонили водные объекты в зонах рекреаций Ростова-на-Дону, Азова, Новочеркасска, Таганрога, Азовского и Аксайского районов. Купание в этих местах необходимо ограничить, считают эксперты.