Нур-Султан, , 13:39 — REGNUM Комитет государственной инспекции аграрно-промышленного комплекса Казахстана ввел запрет на ввоз томата и перца из Туркмении, сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства республики.

Ограничительные меры связаны с участившимися случаями выявления карантинных организмов в плодах томата и перца. Специалисты выявили 19 фактов наличия вируса коричневой морщинистости плодов томата.

Профильное ведомство Казахстана направило уведомление о нарушение карантинных требований в государственную службу по карантину растений Туркмении. Временный запрет введен с 7 июня 2021 года.